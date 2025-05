Bari-Pisa, Migliaccio: “Vittoria che vale”

C’è Migliaccio, allenatore in seconda, al posto di mister Longo che durante la gara è stato espulso al 67’. Fatale una situazione di gioco e forse qualche situazione venutasi a creare con gli avversari. Ma il successo vale tanto: “È stata una vittoria importante, serviva tanto. Espulsione di Longo? Lo conosco da 15 anni, è una persona corretta. Un giocatore del Pisa ha detto qualcosa alla panchina e c’è stata una reazione. Poi è stato l’arbitro che ha cercato di sedare la situazione nel modo in cui ha creduto fosse migliore. Per i prossimi impegni abbiamo una lunga lista di diffidati, ma prenderemo le dovute contromisure. Che Bari è questo? Sicuramente sappiamo di lavorare sulla qualità di questa squadra e lo faremo fino in fondo. Ci sono questioni psicologiche e mentali. Quanto al Pisa, conoscevamo i giocatori che potevano darci più grattacapi, Touré su tutti. Senza dimenticare Moreo. Abbiamo compensato con centimetri in più, Dorval è il nostro giocatore da uno contro uno”.

