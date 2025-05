Bari-Pisa, Bonfanti: “Spiace per la contestazione, ma andiamo avanti per la nostra strada”

Nicholas Bonfanti commenta così il successo del Bari contro il Pisa. Vittoria che rilancia i biancorossi in zona playoff: “Ho pensato solo al bene del Bari e della squadra. Abbiamo portato a casa una grandissima vittoria e contro una grande squadra. Questo è importante. Il Pisa in A? Ho vissuto un anno qui, ho fatto loro i complimenti perché hanno fatto un grandissimo percorso. Parlino di una squadra che ha grandi qualità. Contestazione dei tifosi? In campo facciamo ciò che prepariamo durante la settimana, pensiamo solo a questo e siamo lineari. L’obiettivo non cambia ed è quello di fare i playoff. E siamo già proiettati a Cittadella. Ci aspetta un avversario ostico e non dobbiamo perdere la concentrazione. Faremo di tutto in questo senso”.

