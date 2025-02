Bari, picchia la figlia per i brutti voti: padre a processo

Avrebbe picchiato la figlia minorenne con calci e schiaffi per i brutti voti a scuola, anche davanti ai fratellini. In un’occasione, le avrebbe immerso la testa nella vasca piena d’acqua; in un altro episodio, nel 2022, le avrebbe stretto le mani al collo, accompagnando le violenze con insulti. Per questi fatti, un 45enne albanese residente nella provincia di Bari è finito a processo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. La figlia, oggi maggiorenne, era stata affidata a una comunità per un periodo. Ascoltata in tribunale, avrebbe ridimensionato le accuse nei confronti del padre. L’uomo è difeso dagli avvocati Nicola Selvaggi e Orazio Petruzzi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author