Bari Piazza Umberto, Leccese annuncia :”porteremo bellezza per combattere il degrado”

Nell’ambito della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dopo recenti episodi di spaccio di droga e schiamazzi che hanno creato allarme tra i residenti il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha annunciato un piano per contrastare il degrado e aumentare la sicurezza in alcune piazze centrali della città, in particolare in piazza Umberto e al molo San Nicola.

Leccese ha sottolineato che l’amministrazione, accogliendo anche le richieste del comitato dei residenti di piazza Umberto, intende “portare bellezza per combattere il degrado”.

Questo avverrà non solo con interventi delle forze dell’ordine per contrastare lo spaccio, ma anche attraverso l’animazione della piazza, come la possibilità di installare tavolini per le attività commerciali.

Il sindaco ha inoltre specificato che l’Amministrazione Comunale vuole creare un “movimento di energie sane e virtuose” per animare la piazza.

Leccese ha anche ricordato che è già previsto un importante progetto di riqualificazione per piazza Umberto, del valore di 6 milioni di euro.

Il piano prevede quindi un approccio su due fronti:

Controlli di polizia: operazioni mirate per contrastare lo spaccio e il consumo di droga, fenomeni che hanno trasformato le piazze in zone di insicurezza.

Riqualificazione e animazione: interventi strutturali e iniziative per rivitalizzare la piazza e favorire la presenza di cittadini e attività commerciali.

Secondo il sindaco, infatti, la percezione di insicurezza è stata accentuata anche dai cantieri in corso, che contribuiscono a creare un senso di disagio.

Con questo piano, l’obiettivo è quello di garantire una maggiore sicurezza non solo per i residenti, ma per tutti i cittadini che frequentano queste aree nevralgiche della città.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author