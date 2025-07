Bari, piazza Redentore sempre più terra di nessuno

BARI – Incuria, sporcizia. E poi fuochi pirotecnici e chiasso, tanto chiasso fino a notte fonda.

Tornano a farsi sentire i cittadini del quartiere Libertà che risiedono a ridosso di piazza Redentore.

Il riferimento è ai comportamenti ormai noti, che nel periodo estivo s’intensificano. I fuochi che esplodono e le moto che scorrazzano. Insomma, non c’è pace per i residenti della zona e gli appelli alle istituzioni si intensificano ogni giorno di più affinché qualcuno prenda provvedimenti e garantisca maggiore sorveglianza in un’area che nei mesi scorsi era stata definita a ‘vigilanza rafforzata’ a causa di episodi di allarme sociale: “Siamo esasperati”, dicono.

