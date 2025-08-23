23 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Bari, Piano festival al via

Antonio Bucci 23 Agosto 2025
centered image

Bari – Parte dal sagrato della Basilica di San Nicola l’edizione numero 8 del Bari Piano Festival: la musica fuori dai luoghi convenzionali, nei parchi e nelle piazze, dopo l’anteprima al Fortino. Novità la residenza artistica in collaborazione con l’accademia di Belle Arti.

About Author

Antonio Bucci

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Cassano, rissa in centro: sei arresti

23 Agosto 2025 Antonella Fazio

Sanità, Giuliano: “Ricorso a medici cubani è soluzione tampone”

23 Agosto 2025 Redazione

Donna muore dopo puntura calabrone, cuore trapiantato d’urgenza a Bari

23 Agosto 2025 Dante Sebastio

Regionali, è braccio di ferro: SI replica a Decaro

23 Agosto 2025 Antonio Bucci

Pessime condizioni igienico – sanitarie: ancora una protesta al Cpr di Bari

23 Agosto 2025 Antonella Fazio

Minaccia la sorella per questioni ereditarie: in carcere 43enne di Corato

23 Agosto 2025 Antonella Fazio

potrebbe interessarti anche

Cassano, rissa in centro: sei arresti

23 Agosto 2025 Antonella Fazio

Ostuni: i fuochi barocchi silenziosi la novità della festa patronale2025

23 Agosto 2025 Cristina Cavallo

Bari, Piano festival al via

23 Agosto 2025 Antonio Bucci

A Francavilla Fontana torna “QCINE”

23 Agosto 2025 Radio Antenna Sud