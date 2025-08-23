Bari, Piano festival al via

Bari – Parte dal sagrato della Basilica di San Nicola l’edizione numero 8 del Bari Piano Festival: la musica fuori dai luoghi convenzionali, nei parchi e nelle piazze, dopo l’anteprima al Fortino. Novità la residenza artistica in collaborazione con l’accademia di Belle Arti.
