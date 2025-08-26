Bari, Pereiro può andare all’estero. Gelli e Maggiore le alternative a Darboe

Il Bari aspetta che si sblocchi la situazione Darboe dalla Roma, le alternative sono Gelli e Maggiore. Faggi e Manzari hanno offerte in C mentre Gaston Pereiro potrebbe andare all’estero. Se andassero via contemporaneamente Manzari e Pereiro i biancorossi potrebbero virare su un altro esterno destro offensivo. Cerri è arrivato al San Nicola, mentre per la difesa si andrà agli ultimi giorni. In difesa, se dovesse uscire Tripaldelli si andrà su un terzino sinistro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author