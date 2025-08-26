26 Agosto 2025

Giuseppe Magalini

Bari, Pereiro può andare all’estero. Gelli e Maggiore le alternative a Darboe

Flavio Insalata 26 Agosto 2025
Il Bari aspetta che si sblocchi la situazione Darboe dalla Roma, le alternative sono Gelli e Maggiore. Faggi e Manzari hanno offerte in C mentre Gaston Pereiro potrebbe andare all’estero. Se andassero via contemporaneamente Manzari e Pereiro i biancorossi potrebbero virare su un altro esterno destro offensivo. Cerri è arrivato al San Nicola, mentre per la difesa si andrà agli ultimi giorni. In difesa, se dovesse uscire Tripaldelli si andrà su un terzino sinistro.

