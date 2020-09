Condividi

È Adriano Montalto il nome nuovo per l'attacco del Bari. La punta della Cremonese sarebbe vicina all'approdo in biancorosso, si lavora per un trasferimento a titolo definitivo: il classe 88 sarebbe un ulteriore colpo per il reparto offensivo, che potrebbe perdere a questo Simone Simeri, seguito insistentemente dal Perugia.