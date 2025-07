Bari, per la fascia trattativa avviata con Lorenzo Dickmann

Il Bari guarda al Brescia per rafforzare il reparto arretrato. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, il club biancorosso avrebbe proposto un biennale a Lorenzo Dickmann, esterno classe 1996. L’ex SPAL approderebbe in Puglia da svincolato in caso di estromissione delle Rondinelle.

