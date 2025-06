Bari, per la difesa si segue Ilic del Bologna

In vista del prossimo campionato, il Bari punta a rafforzare il reparto difensivo. Non solo, dunque, la volontà di trattenere Obaretin per i biancorossi. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, tra i profili seguiti dalla compagine pugliese vi sarebbe il centrale classe 2003 Mihajlo Ilic, di proprietà del Bologna. Dopo il prestito al Partizan nella scorsa stagione, il serbo tornerà al club felsineo, con il Bari alla finestra alla ricerca di occasioni estive.

