Paziente della Ginecologia all’ospedale Di Venere positiva a Covid. Il reparto è stato chiuso e sono in corso tutte le operazioni necessarie per metterlo in sicurezza. Trasferiti i pazienti. Gli operatori del Dipartimento di Prevenzione della Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti e contenere la possibile diffusione del contagio.