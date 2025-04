Bari, Pasqua in sicurezza: attivo il piano della Prefettura

BARI – Pattuglie per strada, controlli da Torre a Mare a San Pio e grande attenzione alle zone della movida e del turismo come i quartieri Murattiano e Umbertino. Il tutto nel segno di un’unica parola d’ordine: sicurezza.

È questo l’obiettivo della Prefettura di Bari per il lungo fine settimana di Pasqua e Pasquetta durante il quale ha predisposto controlli operati delle forze dell’ordine con presidi impiegati nei punti strategici della città. Un’attività questa che vede impegnati carabinieri, agenti della Polizia di Stato, finanzieri e polizia locale.

Il potenziamento delle attività serve a reprimere eventuali attività criminali finalizzate allo spaccio, ai furti di auto e in appartamenti oltre che alle rapine. Massima attenzione anche sulle strade urbane ed extraurbane del capoluogo con oltre 160 pattuglie da parte dei carabinieri dislocate su tutto il territorio, diverse decine di veicoli e reparti, militari delle stazioni e del reparto Radiomobile che stanno presidiando il capoluogo dalle zone ad alto impatto turistico, il borgo antico, le aree costiere, il quartiere Umbertino, la zona a nord della Fiera del Levante, il porto, l’aeroporto e le principali arterie di collegamento stradali con maggiore attenzione per le ore pomeridiane e notturne.

