Bari, parte la raccolta porta a porta per le attività commerciali, al via la distribuzione dei kit

BARI – E’ stata avviata la Raccolta Porta a Porta per le Attività Commerciali: al via la distribuzione dei kit nei quartieri centrali di Bari.

È iniziata questa mattina, da via Cardassi, la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata porta a porta dedicata alle utenze non domestiche (ristorazione e no food) nei quartieri San Nicola, Murat e Madonnella.

Si tratta di un passo importante nel percorso di miglioramento della gestione dei rifiuti urbani: il nuovo servizio, promosso da Comune di Bari e Amiu Puglia con il supporto di Conai, è pensato appositamente per le attività commerciali dei quartieri centrali, con l’obiettivo di alleggerire i cassonetti stradali – che resteranno riservati ai residenti – e ottimizzare la qualità della raccolta.

I kit e il calendario

Le attività interessate riceveranno contenitori specifici, materiali informativi e un calendario dettagliato, disponibile in italiano e inglese. Per tenere conto della stagionalità e del flusso turistico, sono stati predisposti due calendari: uno per il periodo invernale e uno per l’estate. Entrambi saranno presto consultabili anche online, sul sito di Amiu Puglia, nella sezione dedicata alla raccolta porta a porta.

In questa prima fase saranno coinvolte circa 200 attività, partendo dalla zona dell’Umbertino (Madonnella) fino a corso Vittorio Emanuele. A regime, il nuovo sistema interesserà circa 790 utenze non domestiche, suddivise in circa 560 attività di ristorazione e 230 no food.

Un progetto condiviso con le attività

Il nuovo modello è il risultato di un percorso di ascolto e collaborazione tra il Comune di Bari, Amiu Puglia e i titolari delle attività coinvolte. L’obiettivo: individuare le modalità di raccolta più efficaci, in linea con le esigenze specifiche di ogni zona.

Alla prima giornata di distribuzione hanno partecipato le assessore Elda Perlino (Ambiente) e Carla Palone (Polizia Locale), la presidente di Amiu Puglia Antonella Lomoro e il direttore generale Antonello Antonicelli.

Come funziona la raccolta

Il nuovo calendario di raccolta per le utenze non domestiche prevede:

Cartone: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica

Organico: lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica

Indifferenziato: martedì e venerdì

Plastica: lunedì, giovedì e sabato

Carta: mercoledì

Vetro: mercoledì, sabato e domenica

Orario di conferimento: dalle 21:00 alle 03:00 del giorno precedente al passaggio.

