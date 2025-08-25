Bari, parco Perotti sommerso dai rifiuti

A Bari, Parco Perotti invaso dai rifiuti: cartacce, lattine e immondizia abbandonata ovunque. La denuncia dell’associazione Gens Nova, nel giorno in cui il sindaco Leccese ha incontrato i primi cittadini dei comuni baresi per strutturare un’azione contro gli sporcaccioni.
potrebbe interessarti anche
Barletta, Frecce tricolori: cresce l’attesa
Bari: via Amendola e via Postiglione cambiano volto con una riprogettazione che punta alla ecosostenibilità
Siglato un nuovo accordo per la vigilanza della Procura: volontari ANC in servizio fino a ottobre
Fasano: mobilità sostenibile, le novità di settembre
Prima denuncia a Bari per abbandono illecito dei rifiuti
Bari, spray sul volto durante un litigio in Piazza tra due extracomunitari