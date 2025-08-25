25 Agosto 2025

Bari, parco Perotti sommerso dai rifiuti

Maria Fiorella 25 Agosto 2025
A Bari, Parco Perotti invaso dai rifiuti: cartacce, lattine e immondizia abbandonata ovunque. La denuncia dell’associazione Gens Nova, nel giorno in cui il sindaco Leccese ha incontrato i primi cittadini dei comuni baresi per strutturare un’azione contro gli sporcaccioni.

