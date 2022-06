BARI – Avrebbero sfondato il vetro di un ascensore all’interno di un flagship store di via Sparano, nel pieno centro di Bari, forse per un malfunzionamento. Tratti in salvo, avrebbero poi discusso con la sicurezza e con gli agenti delle Volanti intervenuti. Protagonisti del parapiglia nel negozio di un noto marchio spagnolo, tre ragazzi baresi, tra cui un minore. Con tutta probabilità i giovani si sarebbero fatti prendere dal panico a causa del blocco dell’ascensore decidendo così di rompere il vetro con il martelletto per l’emergenza. Una volta liberi, avrebbero inveito contro gli uomini della sicurezza e il personale intervenuto, oltre che con gli agenti della polizia. La loro posizione al momento è al vaglio degli inquirenti.