Bari, Pane e Pomodoro: 300 posacenere consegnati ai bagnanti

BARI – Sensibilizzare i bagnanti sul rispetto dell’ambiente e sui danni derivanti dall’inquinamento da cicche di sigarette. Per questo, gli operatori dalla All Service Bari, società che gestisce il servizio di salvamento a Pane e Pomodoro, hanno distribuito gratuitamente circa 300 posacenere portatili tra i bagnanti. L’inquinamento da cicche di sigarette, oltre a rovinare la location balneare dal punto di vista estetico, porta gravi danni all’ecosistema marino: il tempo di decomposizione di un mozzicone di sigaretta è, infatti, di circa due anni. I posacenere sono stati consegnati nelle mani dei baresi, ma anche dei tanti turisti che in queste calde giornate estive affollano la spiaggia.

