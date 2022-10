BARI – Una panchina rosa a sostegno della Lotta ai tumori al seno. Il lungomare di Bari si arricchisce di questo nuovo simbolo colorando di rosa una delle postazioni presenti sul marciapiede lato mare dell’arteria stradale che caratterizza la città. L’iniziativa “Nastro Rosa – LILT for Women” è stata promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. La campagna Nastro Rosa, che ad ottobre celebra il mese della prevenzione del tumore al seno, ha come obiettivo quello di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella.