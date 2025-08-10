Bari, palpeggia ragazza in centro: 67enne arrestato per violenza sessuale

BARI – I carabinieri della Stazione di Bari San Nicola hanno arrestato nella flagranza di reato un 67enne rumeno, resosi responsabile di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 23 anni.

In particolare i militari, impegnati nel servizio di “Carabiniere di Quartiere” in corso Cavour, sarebbero stati allertati da tre giovani donne che richiedevano a voce alta il loro intervento, indicando un uomo in fuga nelle vicinanze. Dopo un breve inseguimento, i carabinieri sarebbero riusciti a bloccare l’individuo in via Abate Gimma, per poi procedere alla ricostruzione di quanto avvenuto.

Una delle tre ragazze, ancora in forte stato di agitazione, avrebbe raccontato che, mentre stava passeggiando in corso Vittorio Emanuele con due amiche, sarebbe stata raggiunta da un uomo che, in maniera improvvisa e repentina, l’avrebbe palpeggiata. Le grida di una delle giovani avrebbero fatto desistere il malfattore che, una volta resosi conto della presenza dei carabinieri, si sarebbe dileguato nelle vie adiacenti, cercando di nascondersi in un cassonetto per la raccolta dei rifiuti.

I racconti della vittima e delle due testimoni hanno quindi consentito di ricostruire le fasi dell’accaduto. La misura precautelare è stata successivamente convalidata dal gip del Tribunale di Bari.

