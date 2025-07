Bari, palazzine sgomberate a Carassi: 12 famiglie per strada

BARI – Alle 16 tutto sembrava tranquillo: nessun rumore sinistro, nessuna crepa sui muri. Ma poche ore dopo l’ordinanza di sgombero da parte dei tecnici del Comune e dei vigli del fuoco. E così i residenti dei 12 appartamenti di via Monte San Michele ai civici 49 e 59 hanno passato la notte da amici, parenti o strutture ricettive del capoluogo senza sapere quando poter far ritorno a casa.

Ancora una palazzina – anzi due – a grave rischio crollo e ancora al quartiere Carrassi di Bari. Le famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni in tutta fretta, tra valigie improvvisate e tanta preoccupazione. Tra gli inquilini anche due persone disabili, per le quali sono stati attivati i servizi sociali del Comune.

I due palazzi, sebbene recentemente ristrutturati, avevano subito interventi solo sulle facciate esterne, mentre all’interno – in particolare su pilastri e fondamenta – sarebbero emerse criticità già da tempo. Alcuni sopralluoghi, condotti da tecnici incaricati dall’amministratore, avevano evidenziato un degrado strutturale preoccupante per il quale lunedì prossimo si sarebbe dovuto intervenire. Ma non c’è tempo: tutto sarà anticipato e i cantieri dureranno un paio di settimane. Nella mattinata di sabato i vigili del fuoco sono tornati per controllare ancora la situazione e permettere agli inquilini di prendere qualcosa dai loro appartamenti.

L’episodio arriva a pochi mesi dal crollo di marzo scorso di via Pinto, sempre a Carrassi, e a meno di un mese dall’evacuazione di un altro stabile in via Giulio Petroni, a conferma di una situazione critica per l’edilizia in alcune zone della città.

