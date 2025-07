Bari, Pagano sempre più vicino: prestito con diritto di riscatto dalla Roma

Sarebbe ormai in chiusura la trattativa che porterà Riccardo Pagano al Bari. Dopo la parentesi al Catanzaro nella scorsa stagione, con cui ha totalizzato 20 presenze in Serie B, il centrocampista classe 2004 di proprietà della Roma potrebbe firmare a breve il contratto che lo porterà in Puglia. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione Pagano è pronto a legarsi al club biancorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto.

