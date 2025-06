Bari ospita il Galà dell’Olio 2025: tre giorni di eventi e sapori

Dal 20 al 22 settembre 2025, Bari sarà la sede del Galà dell’Olio, una delle manifestazioni nazionali più importanti dedicate alla valorizzazione dell’olio extravergine d’oliva e alla promozione della dieta mediterranea. Dopo diverse edizioni ospitate da Bitonto, l’evento si sposta nel capoluogo regionale, segnando un nuovo traguardo per la filiera agroalimentare pugliese.

A sottolinearne l’importanza è il Presidente della Commissione Agricoltura della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, da sempre impegnato nel promuovere le eccellenze del territorio. “Il Galà dell’Olio rappresenta non solo una vetrina delle migliori produzioni pugliesi, ma anche un’occasione di educazione alimentare, divulgazione scientifica e promozione del territorio”, ha dichiarato. “Portarlo a Bari significa aprire la città a un dialogo nazionale su sostenibilità, qualità e cultura alimentare”.

Il programma dell’edizione 2025 prevede tre giornate ricche di appuntamenti dislocati tra Piazza Mercantile, Piazza del Ferrarese, il Teatro Margherita, Via Venezia e il Fortino di Sant’Antonio. In calendario: eventi musicali, convegni scientifici, percorsi del gusto, attività per bambini, showcooking e degustazioni. Il momento centrale sarà rappresentato dalla serata-evento del Galà dell’Olio, che unirà cultura, salute, sapori e tradizione in un’unica esperienza.

“Bari ha tutte le carte in regola per diventare capitale del buon vivere e della dieta mediterranea”, ha aggiunto Paolicelli, evidenziando come l’approvazione della legge regionale sull’oleoturismo e l’adesione della città all’associazione delle Città dell’Olio rappresentino tappe fondamentali di un percorso che mette in relazione agricoltura, salute, educazione e comunità.

