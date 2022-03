BARI – Non è ancora deciso il futuro dell’ospedale Covid in Fiera del Levante, sul quale è anche in corso anche una inchiesta della Procura di Bari. La Regione Puglia è in attesa di capire cosa accadrà dopo il 31 marzo, quando terminerà lo stato di emergenza, lo ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità, Rocco Palese, rispondendo ad una domanda sul destino della struttura provvisoria inaugurata un anno fa per far fronte all’emergenza Covid. “Lo stato di emergenza sta per terminare – ha spiegato Palese – ma non siamo ancora nelle condizioni di stabilire se il commissario per l’emergenza rimarrà, se ci sarà una fasa transitoria o meno. Si è in attesa delle decisioni del governo, che ha annunciato la fine dello stato di emergenza ma ancora non è molto chiara la fase successiva dal punto di vista dell’impianto normativo, giuridico e assistenziale. C’è un confronto serrato in Conferenza Stato-Regioni con il presidente Emiliano in prima linea”