BARI – Niente musica all’esterno dei locali e asporto di bevande nei giorni delle festività natalizie. Lo ha deciso il Comune di Bari per “limitare tutte le condizioni che possano incidere negativamente sulla sicurezza dei cittadini”, spiega l’amministrazione comunale in una nota in cui si annunciano le nuove restrizioni attive per il giorno della vigilia, da sempre dedicata agli aperitivi pre cenone, e per le giornate del 30 e 31 dicembre.

L’ordinanza che il sindaco Decaro ha firmato, quindi, vieta la diffusione di musica ‘dal vivo’ e ‘non dal vivo’ all’esterno, compresi gli spazi antistanti – dehors inclusi -, degli esercizi pubblici e delle attività commerciali”. Inoltre è previsto divieto di somministrazione per asporto, di bevande in bottiglie o contenitori in vetro, nonché lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica in forma itinerante, se non formalmente già autorizzata”. A vigilare sul comportamento dei cittadini sarà in questi fine settimana di festività la Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, che potranno procedere al sequestro degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dall’ordinanza.