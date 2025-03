Bari, operazioni antidroga: tre arresti

BARI – Nelle scorse ore, la Polizia di Stato di Bari, in due distinte operazioni di contrasto alla illecita commercializzazione di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto tre soggetti, rispettivamente di 34, 35 e 48 anni. Sono accusati dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Accertamenti compiuti nella fase delle indagini preliminari, che necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.

Nella serata del 25 febbraio, durante un servizio specifico nella cittadina di Capurso, il personale della sezione “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Bari ha notato i due uomini scendere da un’autovettura e fare ingresso in un’abitazione. Insospettiti dall’atteggiamento dei due, gli investigatori hanno deciso di appostarsi vicino l’auto in attesa del loro ritorno. Quindi, mentre i due, uno con precedenti penali e l’altro incensurato, erano in procinto di rientrare sul mezzo, sono stati bloccati a bordo dell’utilitaria, in direzione della SS100.

Perquisiti, sono stati trovati in possesso di tre grossi involucri con all’interno cocaina purissima in pietra, ancora da confezionare per essere spacciata, pari ad un peso complessivo di 770 grammi, oltre alla somma di 1350 euro, ritenuta provento dell’attività illecita e, pertanto, tratti in arresto.

Nel pomeriggio del 27 febbraio, ancora durante un’operazione antidroga, gli agenti dei “Falchi” hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un pregiudicato di 48 anni di Japigia e già sottoposto alla detenzione domiciliare per altri reati. Sono stati sequestrati altri 75 grammi di cocaina, una parte in pietra e un’altra suddivisa già in dosi. In entrambi i casi, i tre soggetti arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Bari.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author