30 Agosto 2025

Bari, operazione per il futuro: biennale al giovanissimo Italia. Giocherà con la Primavera

Flavio Insalata 30 Agosto 2025
Il Bari ha trovato l’accordo con il Cosenza per l’attaccante classe 2008 Matteo Italia. L’intesa prevede una base economica più una percentuale sulla futura rivendita. L’operazione è stata seguita dall’agente Domenico Daniele.

