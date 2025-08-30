Bari, operazione per il futuro: biennale al giovanissimo Italia. Giocherà con la Primavera

Il Bari ha trovato l’accordo con il Cosenza per l’attaccante classe 2008 Matteo Italia. L’intesa prevede una base economica più una percentuale sulla futura rivendita. L’operazione è stata seguita dall’agente Domenico Daniele. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Flavio Insalata See author's posts Continue Reading Previous Matera CdS, Ragone: “Siamo ambiziosi ma niente proclami”Next Matera CdS, Santoruvo: “Voglio entusiasmo. Mercato? Serve qualcosa” potrebbe interessarti anche Matera CdS, Santoruvo: “Voglio entusiasmo. Mercato? Serve qualcosa” 30 Agosto 2025 Roberto Chito Matera CdS, Ragone: “Siamo ambiziosi ma niente proclami” 30 Agosto 2025 Roberto Chito Champions League, ecco il calendario delle italiane 30 Agosto 2025 Dante Sebastio Bari: Gianni Antonucci e Biagio Catalano “Pilastri del San Nicola” 30 Agosto 2025 Claudia Carbonara Eccellenza, parte la stagione del San Cataldo: primo turno di Coppa col Policoro 30 Agosto 2025 Emiliano Di Presa Melfi Calcio: presentazioni effettuate, si aggiungono alla rosa due sudamericani 30 Agosto 2025 Michael Logrippo
