Bari, operazione “Alto Impatto”, controlli straordinari contro spaccio e criminalità

A Bari, le forze dell’ordine hanno avviato l’operazione congiunta “Alto Impatto”, un’iniziativa che si protrarrà per tutta l’estate con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di stupefacenti e i reati contro il patrimonio e la persona. I primi controlli straordinari, iniziati il 2 luglio, si sono concentrati nelle aree centrali della città, in particolare in piazza Aldo Moro, piazza Umberto e piazza Cesare Battisti.
L’intervento è stato coordinato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e ha visto la partecipazione di un vasto schieramento di forze, tra cui Carabinieri, Guardia di Finanza (con un’unità cinofila antidroga), Polizia di Stato e Polizia Locale di Bari.
L’operazione, che si è svolta in due diverse giornate, ha portato a risultati significativi:
- Sono state identificate 310 persone, di cui 68 con precedenti penali o di polizia.
- Due persone sono state denunciate per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
- Due persone sono state segnalate per detenzione di stupefacenti per uso personale.
- È stata emessa una denuncia per porto di armi o oggetti atti a offendere.
- Sono state riscontrate tre violazioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
Inoltre, sono stati controllati due esercizi pubblici e uno di questi è stato sanzionato per aver violato le norme sulla somministrazione di alcolici in orario notturno.
Questa operazione fa parte di un piano di sicurezza più ampio, deliberato il 2 luglio scorso, che prevede una presenza rafforzata delle forze dell’ordine per tutta la stagione estiva. L’obiettivo è prevenire e reprimere la criminalità e il degrado in zone considerate a rischio, con l’impegno di ripetere simili iniziative nelle prossime settimane per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.
potrebbe interessarti anche
Locorotondo: tragico incidente, a perdere la vita è un 38enne di Martina Franca
Smaltimento rifiuti dei locali a Bari: tutte le criticità
Via Francigena, anche Bari tra le tappe
Alberobello: la danza di Eleonora Abbagnato tra i trulli
Intervento della Polizia di Stato al Porto di Bari: Agenti salvano un cittadino colto da malore
Controlli GdF a Polignano: sanzioni per accessi vietati alle grotte