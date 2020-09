Bari | Operatore Amiu aggredito da clochard durante sgombero rifiuti

Condividi

Un dipendente di Amiu Puglia, l'azienda municipalizzata che gestisce la raccolta dei rifiuti a Bari, è stato aggredito da alcuni clochard che hanno prima inveito durante un'operazione di sgombero di ingombranti su corso Italia, concordata con la Polizia locale ed effettuata alla presenza degli agenti, e poi aggredito fisicamente uno degli operatori. "Si tratta di un episodio increscioso - commenta il presidente di Amiu Puglia, Sabino Persichella - ai danni di lavoratori impegnati nello svolgimento del proprio dovere". Nell'esprimere "solidarietà" all'operatore aggredito, Persichella spiega che "interventi così delicati si svolgono sempre nel pieno rispetto della dignità dei senzatetto. Episodi del genere non sono ammissibili, Amiu Puglia è costantemente accanto ai propri dipendenti e, per questo motivo, ci costituiremo parte civile". "L'Azienda - aggiunge - è sempre in prima linea per la pulizia della città. I nostri operatori fanno quotidianamente il proprio dovere, per ripristinare il decoro sulle strade considerate, da alcuni incivili, discariche a cielo aperto".