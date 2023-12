Bari, omicidio a Poggiofranco: freddato 60enne

BARI – Forse un omicidio d’impeto alla base del delitto che questa sera ha rotto il silenzio in via Tauro, al quartiere Poggiofranco di Bari. Un uomo sulla sessantina, Mauro di Giacomo, sarebbe stato freddato da numerosi colpi di pistola (almeno 6) in possesso di una persona con la quale pare stesse avendo un diverbio. La vittima sarebbe un fisioterapista incensurato e dovrebbe abitare in zona. Sul posto, il magistrato di turno Marcello Soave

(notizia in aggiornamento)

