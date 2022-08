PARMA – Stadio Tardini ore 20.45. Parte il campionato di Serie B. Il Bari sarà ospite del Parma nella gara che inaugurerà il campionato cadetto, con tanto di cerimonia. Quattro anni, 2 mesi e 9 giorni dopo il pareggio a Cittadella nei playoff 2017/2018 che sancì l’eliminazione dei biancorossi, 4 anni e 27 giorni dopo il fallimento del 16 luglio 2018, una delle date più buie del calcio barese. Di fronte il fortissimo Parma di Vazquez, Inglese e Buffon, che non sarà della partita come Cobbaut, Osorio e l’ex Schiattarella. 1128 i tifosi biancorossi che hanno acquistato il tagliando del settore ospiti, un dato che ricorda gli esodi degli anni d’oro della Serie B e della Serie A. Mignani dovrebbe affidarsi allo zoccolo duro della passata stagione con la squadra schierata con il 4-3-1-2. In porta Caprile in vantaggio su Frattali, in difesa Pucino, Di Cesare, Terranova e Ricci con Folorunsho che a meno di sorprese sarà preferito ancora una volta a D’Errico e Maita e Maiello a completare la mediana. I tre uomini d’attacco saranno Botta, Cheddira e molto probabilmente Antenucci, che dovrebbe riprendere il suo posto a discapito di Cangiano. Non ci saranno Benedetti, squalificato e Ceter, che non è ancora in forma ottimale. Arbitrerà la partita l’internazionale Massa di Imperia, coadiuvato da Moro e Garzelli.