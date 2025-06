Bari, occhi su Salvemini del Cerignola: sondaggio per l’attaccante

Come già noto, il Bari è alla ricerca di un attaccante e non si escludono profili importanti, ma anche da categorie inferiori. Nelle ultime ore, infatti, il club biancorosso avrebbe sondato Francesco Salvemini: l’attaccante reduce da 19 reti stagionali è uno dei pezzi pregiati del Cerignola, con cui il Bari mantiene rapporti positivi già da tempo.

Gli ofantini non faranno sconti ma l’asse è caldo, specialmente considerati i trasferimenti di Ismail Achik (poi tornato all’Audace in prestito ed ora rientrato nel capoluogo pugliese) e Mehdi Dorval.

Su Salvemini va considerato anche l’interesse del Benevento seppur non si sia andati oltre alcuni sondaggi che risalirebbero alla scorsa settimana. L’attaccante resta tra i nomi in cima alla lista del tecnico dei sanniti Gaetano Auteri.

