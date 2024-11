Bari, nuovo terminal bus: continuano i lavori

BARI – Proseguono secondo cronoprogramma le attività di realizzazione del Terminal Bus di Bari Centrale a cura di Grandi Stazioni Rail (Gruppo FS).

Durante la prima fase dei lavori, avviata nell’estate 2023, sono stati demoliti i fabbricati esistenti e bonificate tutte le aree. A seguire sono partiti i lavori di realizzazione del nuovo Terminal Bus che prevedono, in corrispondenza

dell’incrocio tra Via Capruzzi e Via Petroni, una nuova rotatoria e, lungo Via

Capruzzi, un nuovo marciapiede largo tre metri, coperto da una pensilina che

collegherà la stazione al terminal.

Entro fine anno, come previsto dalla programmazione condivisa con

l’Amministrazione Comunale, si concluderanno i lavori con la rimozione della

recinzione di cantiere ed il ripristino della viabilità su via Capruzzi.

Il Terminal Bus occupa un’area di circa 8.000 m² con dieci stalli per la

salita/discesa dei passeggeri, uno stallo per il drop-off e otto stalli per la sosta

prolungata. Al suo interno sono presenti un fabbricato servizi destinato ai

viaggiatori con biglietterie, sala d’attesa, servizi igienici e control room

dell’intera area più due fabbricati ottagonali: uno destinato agli autisti, con una

sala sosta e servizi igienici dedicati e uno adibito a locali tecnici.

Presenti anche percorsi pedonali dotati di segnaletica tattile per garantire

l’accessibilità alle persone a ridotta mobilità, ringhiere parapedonali per

separare il traffico veicolare da quello pedonale e aree a verde per circa 500

m² con alberi e arbusti.

Il Terminal Bus sarà dotato di un sistema di diffusione sonora e gate di entrata

ed uscita con sistema di riconoscimento targhe.

FS Park (Gruppo FS), futuro gestore del Terminal Bus, provvederà alle attività

di attrezzaggio della biglietteria e della sala d’attesa e all’implementazione del

sistema di designazione automatica degli stalli mediante pannelli a messaggio

variabile.

Il nuovo parcheggio sarà operativo a partire dalla primavera del prossimo

anno

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author