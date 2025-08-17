17 Agosto 2025

Bari, nuovo lungomare Santo Spirito: cittadini divisi e commercianti scontenti

Domenico Brandonisio 17 Agosto 2025
Da un lato i cittadini – spaccati sui vantaggi della novità – e dall’altro i commercianti che non sembrano giovarne particolarmente. Parliamo degli effetti legati ai lavori del nuovo lungomare di Santo Spirito a Bari

Domenico Brandonisio

