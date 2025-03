Bari, nuovo incarico per l’assessora Francesca Bottalico

L’Assessore Francesca Bottalico ha ricevuto dal Sindaco Vito Leccese un nuovo importante incarico, la delega assessorile per il Consiglio Metropolitano di Bari, con responsabilità specifiche in ambiti cruciali per lo sviluppo del territorio.

Le deleghe conferite riguardano nello specifico la promozione socio-culturale e il turismo, la tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, documentale e librario, nonché il sostegno all’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari.

Questo incarico, specifica nel suo comunicato sulla propria pagina istituzionale facebook, è svolto a titolo gratuito, e si aggiunge alla Presidenza della Commissione per la cultura, le politiche giovanili ed educative del Comune di Bari, dimostrando un forte impegno verso la crescita culturale e sociale della comunità.

L’Assessore Bottalico annuncia l’ impegno a portare avanti questi compiti con spirito di servizio e dedizione, estendendo il proprio raggio d’azione ai 41 comuni della provincia di Bari.

L’obiettivo principale è promuovere una visione socio-culturale ampia, capace di contribuire alla crescita complessiva delle comunità metropolitane. Questo avverrà attraverso un approccio di welfare culturale e turismo sostenibile e responsabile, dando voce in tal modo a tutti i contesti e valorizzando gli spazi culturali e i beni comuni.

L’Assessore comunica che intende costruire reti generative, basandosi sull’esperienza maturata durante i 10 anni di Assessorato al Welfare della città di Bari.

La stessa sottolinea inoltre l’importanza della collaborazione e del contributo di tutti gli attori coinvolti, essendo fondamentale il supporto dei saperi e delle intelligenze di ciascuno per realizzare una visione condivisa e inclusiva.

