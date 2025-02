Bari, nuovo Centro Malattie Neuromuscolari pronto entro giugno 2028

Il Policlinico di Bari ha sempre aggiornato la commissione Bilancio sulle tempistiche reali per la realizzazione del Centro Malattie Neuromuscolari. La Regione Puglia ha comunicato a dicembre 2024 l’ottenimento di un finanziamento da 40 milioni di euro tramite il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).

Secondo il cronoprogramma, servono sei mesi per completare l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla ristrutturazione del padiglione Chini, che ospiterà il Centro. Attualmente, la commissione di gara sta valutando le 17 proposte ricevute e concluderà i lavori entro il 31 marzo.

La durata complessiva dei lavori è fissata in tre anni e sei mesi, con consegna prevista per giugno 2028, ben un anno e mezzo prima della scadenza del termine ultimo per l’uso dei fondi FSC, fissato a dicembre 2029. Il Policlinico di Bari ribadisce che il progetto resta una priorità assoluta e non vi è alcun rischio di definanziamento.

