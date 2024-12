Bari, nuove panchine in stazione centrale

BARI – Nuove panchine nella stazione di Bari Centrale per rendere l’attesa più comoda. Grandi Stazioni Rail (Gruppo FS) ha installato nuove sedute in metallo sui marciapiedi di stazione per aumentare i posti a disposizione dei viaggiatori. Complessivamente sono attualmente disponibili oltre cento sedute ubicate sui marciapiedi di stazione più una sala d’attesa sul binario 10.

