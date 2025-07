Bari, nuove linee guida per assegnazione case popolari

BARI – La giunta del Comune di Bari ha approvato le nuove linee guida per l’assegnazione degli alloggi destinati ai nuclei familiari in condizioni di grave disagio abitativo e sociale, con l’obiettivo di rafforzare il suo impegno a contrasto dell’emergenza abitativa in favore delle persone più fragili. I requisiti per accedere alla misura saranno contenuti in un avviso pubblico in via di realizzazione. I criteri di priorità terranno conto delle situazioni più critiche, come per esempio gli sfratti per finita locazione o per morosità incolpevole, gli alloggi da rilasciare a seguito di ordinanze sindacali, le disabilità gravi con necessità di continua assistenza e condizioni di estrema indigenza in base all’Isee.

Saranno, quindi, valutate le condizioni di disagio legate alla composizione del nucleo familiare, alla presenza di persone con disabilità, minori e di anziani. L’assegnazione degli alloggi, concessi in via provvisoria e per un massimo di 18 mesi, sarà subordinata alla disponibilità effettiva di immobili di emergenza.

“L’accesso alla casa è fondamentale per la vita di ognuno – commenta il sindaco, Vito Leccese -. Questo provvedimento si inserisce, perciò, in una strategia complessiva che stiamo costruendo per assicurare una sistemazione dignitosa a coloro che non hanno disponibilità economiche sufficienti né garanzie utili al possesso di un’abitazione”. “In questa direzione – prosegue – va il rinnovo del contributo alloggiativo che intendiamo garantire, anche quest’anno, attraverso l’uso dell’avanzo libero di amministrazione. Già ad aprile scorso ho dato mandato di prevedere lo stanziamento di una somma non inferiore a 3,6 milioni di euro”.

