Bari, nuova vita per il parco del Castello: a fine settembre riapre l’area verde

Bari si prepara a riappropriarsi di uno dei suoi spazi più suggestivi. I lavori per la messa in sicurezza del Parco del Castello, situato sul lungomare De Tullio, stanno per essere completati. L’obiettivo è chiaro: rendere accessibile al pubblico una porzione di questa vasta area verde entro la fine di settembre.

Il sindaco Vito Leccese ha visitato il cantiere per verificare l’avanzamento degli interventi, che fanno parte di un progetto molto più ampio e ambizioso, interamente finanziato con 26,5 milioni di euro.

Si tratta di un piano quinquennale che mira a riqualificare l’intero “Parco del Castello” per gli anni dal 2025 al 2029.

Con un investimento iniziale di 190mila euro, i lavori, iniziati a metà luglio, si sono concentrati su un’area di oltre 5.200 metri quadrati.

L’obiettivo primario è stato garantire la sicurezza e la fruibilità immediata dello spazio. Nelle scorse settimane, si è proceduto alla bonifica del verde, rimuovendo alberi malati o pericolanti, che saranno presto sostituiti da nuove piante.

È stato inoltre abbattuto il muro di confine con la strada e sono stati aperti due nuovi varchi d’accesso, accessibili anche ai veicoli di soccorso e manutenzione. La prossima fase prevede la costruzione di un nuovo muro di separazione interno e l’installazione di cancelli in linea con le indicazioni della Sovrintendenza.

La riapertura di fine settembre segnerà solo il primo passo. Il vero e proprio progetto di riqualificazione, il cui appalto verrà affidato entro la fine dell’anno, trasformerà l’area in un vero e proprio giardino attrezzato.

Sono previste numerose migliorie:

Piantumazione di nuovi alberi per rendere l’area più verde e accogliente.

Percorsi pedonali interni per facilitare passeggiate e attività all’aperto.

Installazione di un chiosco/bar e di servizi igienici per il comfort dei visitatori.

Aree dedicate al relax e zone giochi per i più piccoli.

Impianti di illuminazione e videosorveglianza per garantire sicurezza anche di sera.

Il progetto “Parco del Castello” rappresenta un’opportunità unica per ricollegare il centro storico con il mare, offrendo ai residenti del quartiere San Nicola e a tutti i baresi un nuovo spazio verde a pochi passi dalla città vecchia.

