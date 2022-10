BARI – A un anno di distanza dalla mostra “Dino Clavica Left hand”, allestita a Bari nella Sala Murat, Veluvre – Visioni Culturali torna a rendere omaggio alla figura poliedrica dell’artista – francavillese di nascita ma barese d’adozione, Dino Clavica con la pubblicazione “Dino Clavica artista” che raccoglie una selezione delle opere del genio scomparso prematuramente a 43 anni. Pubblicato da Laterza e con la progettazione grafica di buonsante+torro design, il piccolo scrigno di opere, realizzato in forme e dimensioni del tutto originali, vuole essere un omaggio al talento di un “artista per alibi”- come lui stesso amava definirsi -, costantemente impegnato nell’animazione culturale a più livelli. Aprono la raccolta, una serie di testi, tra i quali quelli firmati dal critico d’arte Pietro Marino, e da Oscar Iarussi, direttore de “La Gazzetta del Mezzogiorno”.