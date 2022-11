Condividi su...

BARI – Oltre 220 posti, con gli stessi standard di finitura dell’area del Park&ride di Largo 2 Giugno: permeabilità totale, percorsi a senso unico, stalli auto a spina di pesce di facile ingresso e uscita e nuovo verde con 83 alberi ad alto fusto e oltre 630 arbusti. E ancora, 30 posti per moto e bici, quattro postazioni di ricarica elettrica ultraveloce e la riserva di posti auto prevista per legge per le persone con disabilità. Niente più parcheggiatori abusivi per via Pietro Sette al quartiere San Pasquale, l’area tutta asfalto tra i palazzoni che affacciano su via Amendola, tempo fa preda di soggetti che chiedevano denaro per la sosta.