Bari, novantasei bare in piazza Libertà per il flashmob Uil

BARI – Novantasei bare tante quante sono state le morti bianche nel 2023 solo in Puglia. Dopo le piazze di Roma, Napoli, Firenze, Milano, Bologna e Perugia, il flashmob Mille Bare della Uil arriva a Bari, in piazza Libertà. L’appuntamento è servito a ricordare le tante vittime nei luoghi di lavoro. Vite spezzate, vite sottratte all’affetto dei propri cari per quel che invece dovrebbe essere sinonimo di vita e di futuro: il lavoro”, spiegano i vertici del sindacato. Oltre mille bare il 19 marzo scorso riempirono piazza Del Popolo a Roma. Novantasei sono state piazzate in piazza Libertà a Bari con un triste primato per il 2024: quello di 19 morti solo nei primi 5 mesi di quest’anno. Ma per la Uil, non chiamatele morti bianche

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author