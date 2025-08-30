Bari, nordafricani contro bengalesi: le risse si spostano al Libertà (video)

BARI – Le risse tra extracomunitari si spostano dalle piazze del centro – Umberto, Moro e Cesare Battisti – al quartiere Libertà di Bari. Nella notte è andato in scena l’ennesimo scontro tra nordafricani e bangladesi . I gruppi – come si vede nelle immagini – si sono affrontati armati di spranghe e bottiglie, provocando alcuni feriti. Al momento dell’arrivo della Polizia, intorno all’una di notte tra venerdì e sabato, in molti si sarebbero rifugiati nei portoni trovati aperti: altri sarebbe scappati.
