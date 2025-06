Bari, non cambia la sede del ritiro: biancorossi a Roccaraso per la quarta estate consecutiva

Il Bari sceglie ancora Roccaraso come sede del ritiro precampionato: per la quarta estate consecutiva i biancorossi si sposteranno ai piedi dell’Appennino abruzzese per preparare la prossima stagione.

Raduno nel capoluogo pugliese il 14 e il 15 luglio e partenza per Roccaraso nella mattinata di mercoledì 16 luglio: il ritiro terminerà martedì 29 giugno, durante le due settimane di permanenza i ragazzi di Caserta disputeranno quattro test amichevoli.

