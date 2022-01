BARI – Sarebbe un 28enne pregiudicato del borgo antico di Bari l’uomo che nel primo pomeriggio di capodanno avrebbe raggiunto con colpi di pistola un 30enne del capoluogo pugliese, all’interno di un deposito di bevande sito nelle vicinanze del Castello Svevo, in piazza Federico II. Il motivo sarebbe riconducibile al mancato pagamento, da parte del ferito, di alcune bottiglie di champagne ricevute dal fermato. L’uomo, fermato nella stessa serata del 31, dagli agenti della Questura, è stato arrestato. L’indagato avrebbe esploso più colpi di arma da fuoco, calibro 38 special, all’indirizzo della vittima, colpendola all’inguine, alla coscia ed al gluteo ma non sarebbe in pericolo di vita. L’accusa per il 28enne è di tentato omicidio aggravato, detenzione e porto abusivo di arma comune da sparo.