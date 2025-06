Bari, nome nuovo per la difesa: occhi sull’ex Frosinone Cittadini

Il Bari ha un nuovo obiettivo per il suo reparto difensivo: si tratta di Giorgio Cittadini, centrale classe 2002 di proprietà dell’Atalanta.

Per lui, reduce da un lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per buona parte della scorsa stagione, appena quattro presenze nell’ultimo campionato in Serie B con la maglia del Frosinone.

