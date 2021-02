Bari | Noicattaro, muore mentre attraversava a piedi la strada provinciale

Un 45enne di Noicattaro (Bari) è morto mentre attraversava a piedi la strada provinciale Noicattaro-Casamassima, travolto da un’auto. La vittima un bracciante agricolo che lavorava non lontano dal luogo dell’incidente, aveva lasciato il proprio mezzo per recarsi al bar della stazione di servizio che si trova al di là della carreggiata. Mentre attraversava la strada provinciale è stato investito da una Fiat Punto, guidata da un 60enne di Cellamare, ed è deceduto sul colpo. Il 60enne, dopo l’incidente, si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Bari che ha aperto – come atto dovuto – un fascicolo per omicidio stradale.