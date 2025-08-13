Bari, Nikolaou: “Milan? Ce la giocheremo. Voglio tornare in A”

Nel giorno del suo 27mo compleanno (è nato nel 1998), Dimitrios Nikolaou fa il punto dopo le sue prime settimane da calciatore del Bari. L’esordio stagionale, in Coppa Italia, sarà col Milan. Ma niente paura: “Siamo preparando il nostro cammino, indipendentemente da tutto. Domenica ci aspetta una partita difficile, il Milan è superiore sotto tutti i punti di vista, ma noi cercheremo di fare ugualmente del nostro meglio, mettendo in campo tutto quello che abbiamo. Marcare Leao? Il Milan ha tanti campioni, lui è uno di quelli”.

Così è maturata la scelta di Bari: “Sono qui grazie al mister, ho scelto una piazza importante. Siamo solo all’inizio però. Ci faremo trovare pronti anche per il campionato. Perché via da Palermo? Lì è stata una stagione particolare, ricca di alti e bassi e per questo non facile”.

Quando militava nello Spezia, nel 2021/22 il difensore riuscì già ad imporsi sui rossoneri (1-2, ndr). Altri tempi ma il tabù per quanto gli riguarda è stato già sfatato. “Vincere a San Siro, come fare? Il segreto non c’è. Ci vuole tanta corsa, volontà di essere squadra e stare in campo con umiltà. I nostri avversari vanno aggrediti e presi”.

Idee chiare sugli obiettivi: “Per prima cosa penso alla squadra, lavorerò in funzione di questo. Voglio aiutare anche i miei compagni a crescere. Caratteristiche? Sono in Italia da tanti anni, mi piace costruire ed essere aggressivo. Difesa a 4? Mi sto trovando benissimo, mi metto a dispozione delle richieste di Caserta ma va bene anche lo schieramento a tre. Se la B mi va stretta? Va bene dove sono, vuol dire che devo lavorare per tornare dove ero”.

Ironia della sorte: questa settimana arriverà a Bari l’Olympiacos, per sfidare l’Inter in amichevole. È lo stesso club che lo ha cresciuto calciaticamente: “Li ho tanti amici. Sono cresciuto lì, farà un certo effetto rivederli. Ritornare in nazionale? A questo non puoi mai dire di no, ma spero di riconquistarla con il campo”.

Nel settore ospiti ben 5mila tifosi biancorossi: “Ho saputo che saranno davvero tanti. È una cosa molto bella, dovremo fare bene anche per loro. Dobbiamo fare il massimo per questi cinquemila”.

