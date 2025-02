Bari, niente scioglimento. Leccese: “Il giorno del riscatto”

Bari – Non sarà scioglimento per il Consiglio comunale di Bari: dopo la scadenza dei termini prende quota l’ipotesi del commissariamento di altre due municipalizzate. Per il sindaco, Vito Leccese, è “il giorno del riscatto”. Dalla Lega, Bellomo attacca: “Responsabilità di Decaro sulle nomine”. Per il primo cittadino, “all’interno” della città di Bari “ci sono ancora delle zone grigie su cui c’è tutto l’interesse da parte dell’amministrazione di scavare profondamente per rimuovere quello che c’è di marcio e illegale”.

“Dal mancato scioglimento del Comune di Bari trapelano comunque elementi di interesse dell’Antimafia: perciò, durante il prossimo ufficio di presidenza, chiederò l’audizione in Commissione del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. E’ un passaggio imprescindibile perché la notizia del commissariamento di tre delle quattro aziende municipalizzate del Comune è un campanello d’allarme serissimo”, annuncia l’azzurro Mauro D’Attis, vicepresidente della commissione parlamentare antimafia.

