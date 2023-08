Bari nettamente in ritardo, passa il Parma al San Nicola

Il Bari attuale è un lontano parente di quello della scorsa stagione. Una squadra ancora incompleta, priva di uomini importanti come Maiello e Menez e senza guizzi soprattutto in fase offensiva ne prende tre in casa dal Parma e abbandona la Coppa Italia al primo turno. Decisivi Benedyczak, Bonny e Man che castigano un Bari rimandato alla prossima settimana, quando si giocherà già per il campionato.

La cronaca: Davanti a ben 12635 spettatori Mignani deve fare a meno di Menez e Maiello, oltre che di Cheddira, sempre più vicino alla cessione. Negli undici titolari ci sono Frattali tra i pali, Dorval, Di Cesare, Vicari e Ricci in difesa, Bellomo, Benali e Maita in mezzo al campo, Nasti, Scheidler e Morachioli in attacco. La partenza non lascia presagire a nulla di buono. Al 7’ Benali chiude su Bonny in angolo ma sugli sviluppi del corner passa il Parma. Man arriva al traversone che giunge a Benedyczak, palla in buca d’angolo ed emiliani in vantaggio. Il Bari prova a reagire ma riesce a farsi vedere solamente sugli sviluppi di un corner battuto da Bellomo che Coulibaly sta per deviare nella sua porta e con una conclusione di Nasti su assist di Ricci terminata di poco a lato. Al 35’ il raddoppio degli ospiti: ripartenza da sinistra, Sohm assiste per Bonny che da posizione favorevole batte di nuovo Frattali. Il Bari è tutto in Morachioli e Dorval: proprio dai piedi del francese parte il cross che al 7’ Scheidler di poco non mette in porta. Mignani prova a giocarsi le carte Sibilli, Faggi e Pucino per Scheidler, Bellomo e Ricci, ma è ancora il Parma a rendersi pericoloso con un palo di Bernabè dai 20 metri. Il Parma è assolutamente più squadra e lo dimostra alla mezz’ora quando al termine di un’azione elaborata arriva al cross di Ansaldi e al tacco di Man che raccoglie anche gli applausi del pubblico di fede biancorossa. C’è tempo per una traversa di Sibilli e poco altro. La squadra di Mignani dovrà assolutamente cambiare marcia, il Palermo non aspetta.

