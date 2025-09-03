3 Settembre 2025

foto Todaro/AntennaSud

Bari, neonato morto in culla termica: chiesto processo a prete e tecnico

Dante Sebastio 3 Settembre 2025
La Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per don Antonio Ruccia, parroco della chiesa San Giovanni Battista di Bari, e per il tecnico elettricista Vincenzo Nanocchio, accusati di omicidio colposo in relazione alla morte di un neonato avvenuta lo scorso 2 gennaio all’interno della culla termica installata all’esterno della parrocchia.

Secondo quanto emerso dalle indagini della squadra mobile di Bari, coordinate dal procuratore aggiunto Ciro Angelillis e dalla pm Angela Morea, il dispositivo sarebbe risultato privo dei requisiti di sicurezza previsti.

L’udienza preliminare è fissata per il prossimo 23 ottobre davanti alla gup Ilaria Casu, che dovrà decidere sulla richiesta della Procura.

