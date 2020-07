Bari | Neonato abbandonato: primario Policlinico tutore legale

Condividi

Il primario del reparto di Terapia intensiva neonatale del Policlinico di Bari, Nicola Laforgia, è stato nominato dal Tribunale per i minorenni tutore legale del piccolo Luigi, il bimbo di 10 giorni lasciato nella culla termica di una parrocchia a Bari. Adesso i giudici dovranno decidere se far restare il bimbo in ospedale, con le cure di medici e infermieri anche se le sue condizioni fisiche sono ottime, oppure se indirizzarlo a una struttura esterna in attesa dell'affido. Intanto, in reparto stanno arrivando decine di telefonate, da tutta Italia, di persone che chiedono informazioni su come procedere per chiedere l'affido del piccolo e la sua successiva adozione.